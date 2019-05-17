«Нафтогаз» воспротивился утрате контроля над ГТС Украины

Выделение газотранспортной системы (ГТС) по модели OU (ownership unbundling), предусматривающей выведение за пределы группы «Нафтогаз» как оператора, так и газотранспортных активов, ослабит переговорные позиции украинской компании с Газпромом, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Я не знаю критерии этой «приемлемости», но я могу ответственно утверждать… следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш Газпрому в новом арбитраже, который уже инициировал Газпром, примерно 3 млрд долларов вместо того, чтобы выиграть у Газпрома 11-14 млрд долларов», – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Так он отреагировал на заявление украинского премьера Владимира Гройсмана о том, что кабмин настаивает и требует от «Нафтогаза» принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга (отделения функции оператора газотранспортной системы) государственной компании до конца 2019 года по модели, принятой еще в июле 2016 года. По его словам, модель анбандлинга OU – наиболее приемлемая.

Витренко добавил, что отделение функции оператора газотранспортной системы по модели, предложенной премьером, «значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года».

По его словам, если будет применена модель OU, для Газпрома будет снята реальная угроза того, что после прекращения транзита газа через украинскую территорию после 2019 года арбитраж присудит доплатить 11-14 млрд долларов как следствие включения в базу расходов ускоренной амортизации и обесценения украинской газотранспортной системы при пересмотре тарифа за 2018-2019 годы.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что Россия может отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС), даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено, так как имеет запас газа в Европе.

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