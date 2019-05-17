Прощание с Доренко началось в Москве

Церемония прощания с журналистом и главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко началась на Троекуровском кладбище в Москве.

Длинная очередь выстроилась из тех, кто желает проститься с журналистом. На церемонии присутствуют вдова Доренко – Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, друзья, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов, коллеги журналиста и поклонники, передает ТАСС.

Близкие родственники, коллеги, друзья и поклонники несут цветы, чтобы почтить память о журналисте и проводить его в последний путь, передает РИА «Новости».

«Удивительный состав людей на прощании. Венедиктов, Добродеев, Громов, Киселев, Любимов, вперемежку с ними байкеры, бабушки какие-то, девочки совсем молоденькие. Неописуемый спектр», – описал присутствующих в Telegram журналист Максим Кононенко.

«Он был разным, и отношение к нему может быть разным, но в том была его и сила. ... Он очень талантливый и сильный журналист. Есть фраза: «Его некем заменить». Но многих можно заменить, а Доренко нельзя, потому что это был уникальный журналист», – сказал гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

По его словам, репортажи Доренко влияли на изменения в стране. «Несколько его репортажей и выступлений привели к тому, что мы сейчас имеем другую страну. Она могла бы быть другой, а то, что он сделал, как бы к этому не относились – позитивно или негативно, но он перевернул эту штуку. Доренко верил в «четвертую власть» прессы», – отметил Мамонтов.

Он добавил, что Доренко был очень современным человеком, несмотря на свой возраст – журналисту было 59 лет. «Это пример закостеневшим журналистам. Молодежь поэтому к нему так хорошо относилась и старшее поколение», – считает гендиректор «Говорит Москва». По его словам, Доренко воспитал коллектив радиостанции, который сейчас работает, как часы.

Планируется, что после церемонии прощания состоится кремация.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Доренко было 59 лет.

Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но позже стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится из-за проведения судебно-химической экспертизы, которая в итоге не выявила признаков отравления Доренко.