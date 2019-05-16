ЕК оштрафовала международные банки за картельный сговор

Еврокомиссия оштрафовала крупные финансовые холдинги за участие в картельном сговоре на валютном рынке.

Общая сумма штрафов составила 1,07 млрд евро, передает РИА Новости».

Уточняется, что было вынесено два решения: первое накладывает штраф на банки Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup и JPMorgan в размере 811 млн евро, второе – на Barclays, RBS и MUFG Bank суммой 257,68 млн евро. Согласно заявлению Еврокомиссии, банки сформировали на спотовом валютном рынке два картеля для работы с 11 валютами: евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также шведскими, датскими и норвежскими кронами.

В апреле Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей – BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche).