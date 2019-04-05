ЕК обвинила BMW, Daimler и VW в сговоре

Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей – BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche).

Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.

«Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 про 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей», – цитирует заявление Еврокомиссии ТАСС.

Европейские нормы позволяют компаниям сотрудничать для улучшения продукции, но запрещают обратные действия, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Теперь от автомобильных концернов ждут ответа на выдвинутые претензии. В настоящий момент проводится антимонопольное расследование, после чего будет определена степень вины компаний.

В феврале автоконцерн BMW оштрафовали на 8,5 млн евро в связи с расследованием ситуации о неисправных системах контроля выбросов в тысячах дизельных автомобилей.