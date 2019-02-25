BMW оштрафовали на 8,5 млн евро из-за дизельного скандала

Автоконцерн BMW оштрафовали на 8,5 млн евро в связи с расследованием ситуации о неисправных системах контроля выбросов в тысячах дизельных автомобилей, при этом доказать факт мошенничества со стороны сотрудников компании не удалось.

«Прокуратура Мюнхена вынесла 25 февраля 2018 года против Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (далее «BMW AG») решение о штрафе в размере 8,5 млн евро за административное правонарушение, связанное с нарушением служебных обязанностей вследствие небрежности. Компания приняла штраф», – приводит РИА «Новости» решение прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что расследование в отношении «неизвестных сотрудников BMW AG» в рамках дизельного скандала шло с начала прошлого года. По данным следствия, работники компании манипулировали показателями выхлопов в автомобилях модельного ряда M550xd и 750xd.

Ведомство отметило, что «подробное расследование, которое проходило в тесном сотрудничестве с Федеральным управлением автомобильного транспорта и включало следственные мероприятия в других европейских странах, не собрало доказательств, что в модельном ряду действительно присутствовали устройства для манипуляции или что сотрудники BMW AG действовали преднамеренно, обвинение в мошенничестве не было подтверждено».

Однако прокуратура уверена, что в BMW AG на тысячи дизельных машин установили неисправные системы контроля выбросов. Это сочли нарушением, которое связано с небрежным отношением к служебным обязанностям, так как в компании проверка качества работы этих систем не проводилась надлежащим образом. Расследование завершили, а концерн согласился со штрафом.

Напомним, главу Audi (входит в Volkswagen Group) в июне 2018 года задержали из-за обвинений в мошенничестве и лжесвидетельствовании по делу о дизельном скандале. По данным следствия, автомобили Audi оснащали программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопах. В результате отозвали почти полмиллиона легковых машин марок Volkswagen и Audi.

В августе 2017 года инженера Volkswagen приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тыс. долларов, а бывший менеджер Volkswagen получил семь лет тюрьмы. Всего в рамках дела Volkswagen лишился из-за штрафа 4,3 млрд долларов.