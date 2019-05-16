В Кремле сочли оправданными задержания участников акций в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сценарий с применением силы при провокациях в Екатеринбурге полностью оправдан.

Так Песков прокомментировал задержание участников протестных акций в Екатеринбурге. По его словам, подобный сценарий всегда оправдан, если речь идет о провокациях, передает ТАСС.

«И в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения. Это естественно вызывает соответствующие действия силовых ведомств», – рассказал Песков.

Он отметил, что сейчас с задержанными проводят разъяснительную работу.

«Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения», – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что в сквере Екатеринбурга планируется возвести только храм, несмотря на слухи вокруг строительства. По его словам, он лично общался с представителем компании-застройщика территории

«Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены другие здания и центры, не соответствует действительности», – пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что планируется благоустроить парковую зону, что позволит скверу и дальше функционировать.

Ранее в Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма.

Напомним, в Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывал стороны конфликта к диалогу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как возник конфликт вокруг екатеринбургского храма.