В ДНР ответили на заявления Украины о «мощных боях» в Приазовье

«Такие заявления с украинской стороны звучат постоянно. Это попытка ВСУ оправдать потери от внутренних, небоевых ситуаций. У них там и без противника много чего происходит из-за чего они теряют бойцов», – заявил газете ВЗГЛЯД снайпер армии ДНР Деян Берич, также известный под прозвищем «Деки».

«Военные действия там идут постоянно. Сейчас плотность обстрелов с обеих сторон действительно немного увеличилась, но говорить о кардинальной активизации боевых действий, как это утверждают с украинской стороны, я бы не стал. Дело в том, что ВСУ регулярно теряют значительное количество бойцов в своем тылу. Бывают расстрелы, случается гибель солдат в нетрезвом виде и так далее. Заявления о «мощных боях» – это попытка оправдать небоевые потери», – сказал сербский доброволец, снайпер армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Деян Берич.

Он также вспомнил, что аналогичная риторика о «кровавых столкновениях» звучала от украинских военных и СМИ во время боев за Горловку.

«Когда я был в районе Горловки, мы читали в украинской прессе рассказы командования ВСУ о «жестоких боях». Действительно, в то время там происходили перестрелки, но они и так происходят постоянно. До прямых столкновений фактически в тот момент не доходило. В ВСУ утверждали, что от пуль снайперов погибло пять-шесть бойцов и 30 от огня артиллерии. А мы фактически в то время ни по кому и не стреляли. То есть такая информация – это очередная попытка оправдать гибель украинских солдат от внутренних, небоевых потерь. У них там и без противника много чего происходит, из-за чего они теряют бойцов, – сказал Деян Берич.

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, в вооруженных силах Украины утверждают, что в Приазовье начались «мощные бои». По данным ТСН, «на приморском участке фронта снова звучат залпы дальнобойной артиллерии», которую украинская сторона называет «российской», хотя воюют ВСУ с ополчением Донбасса. Один из бойцов ВСУ заявил о «прилетевших минах», «работе АГС» и стрельбе, передает УНИАН.

Ранее сербский доброволец, участник Крымской весны и боев в Донбассе Деян Берич в интервью газете ВЗГЛЯД поделился воспоминаниями о службе в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны».