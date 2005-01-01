Как уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны».

Сербский доброволец, будущий снайпер армии ДНР Деян Берич, также известный под прозвищем (и позывным) «Деки», был одним из тех неравнодушных людей, которые поспешили на помощь крымчанам, когда еще было далеко не ясно, что полуостров «вернется в родную гавань». Он прибыл в Севастополь в феврале 2014 года и сразу вступил в один из отрядов народного ополчения, которые тогда быстро сформировались в городе.

«Крымская весна» быстро и бескровно завершилась победой, однако вскоре началась война в Донбассе и Берич добровольцем поехал и туда. С апреля 2014-го он воевал в Славянске, а позже – в Иловайске, Дебальцево и так далее. Он стал снайпером и ныне считается в ДНР «снайпером №1».

Кстати, хотя родился Деич в Белграде, вырос он в сербском селе с удивительным названием – Путинцы. Будучи профессиональным военным он непосредственно участвовал в войне в Югославии 1999 года. Позднее Деян вынужден был перебраться в Россию, где он успешно занимался строительным бизнесом, пока его не позвала «крымская весна».

Об этих романтических днях в дни пятилетия воссоединения Крыма и России Деян Берич вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Господин Берич, какими были ваши первые впечатления, когда вы приехали в город?

Деян Берич: Украинские СМИ писали, что, мол «по Севастополю везде ездят русские танки, транспортеры». Поэтому, когда я ехал, я думал, что в городе будет очень много бронетехники. А когда я вышел с автовокзала, оказалось – все спокойно, мирно, люди гуляют. Я смотрю и про себя думаю:

«Наверно, не в тот город попал».

Так я и понял, что и украинские, и мировые СМИ нас обманывали. Через два дня я пришел в штаб городской самообороны – и там царило приподнятое такое настроение. В штабе севастопольской обороны была масса добровольцев. Выстраивались целые очереди.

ВЗГЛЯД: Нам известно, что вы входили в группу «Северный ветер». Не могли бы рассказать подробнее, что это за люди были?

Д.Б.: Разведгруппа, которая входила в состав «Севастопольской обороны». Нашего командира звали Александр Франчетти. Нашей задачей было патрулировать по периметру Севастополя, в горах и лесах останавливать подозрительных личностей, предупреждать возможные проблемы.

ВЗГЛЯД: Говорят, вы выследили группу людей из «Правого сектора*», пробиравшихся в город...

Д.Б.: Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их немножко. Как только информация была передана в штаб, мне сказали остановиться. А что с ними было потом, я не могу сказать.

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ВЗГЛЯД: А как вас принимали? Вам во всем доверяли? Все же вы приехали из-за границы.

Д.Б.: Там люди были очень хорошие и меня приняли как своего. Это было очень приятно. Человек, который меня встречал, крымский татарин Денис, сам был организатором «Севастопольской обороны». Я жил у него дома. Пять дней, о которых я рассказывал, мы провели в лесу. И потом еще два дня гостил, отдыхал у него. Денис забрал меня к себе, потому что в горах было холодно и лил постоянный дождь.

ВЗГЛЯД: Какая эмоция преобладала тогда у людей в городе?

Д.Б.: Люди в Севастополе вообще не воспринимали происходящее, как нечто странное или необычное. Настроение было таким: «Мы возвращаем то, что должно принадлежать нам. Мы возвращаемся туда, где наше место».