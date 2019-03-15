Большинство украинцев высказались за автономию для Донбасса

Предложение предоставить Донбассу автономию в составе Украины, если это позволит мирно урегулировать конфликт на востоке страны, поддерживают 51% украинцев, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам, 28% респондентов «точно поддержали бы предоставление автономии», 23% «скорее бы поддержали». Чаще других такую инициативу поддерживают жители юга, востока и подконтрольных Киеву территорий Донбасса, реже других – жители западной Украины.

Категорически не согласны со статусом автономии 15,2% респондентов, скорее не согласны – 8,8%. Большинство из них проживает на западе страны. Еще 23% опрошенных испытывали затруднения с ответом и лишь 2,2% отказались отвечать, передает ТАСС.

Опрос проведен с 28 февраля по 11 марта методом личного интервью. Всего опрошено 2004 респондента старше 18 лет из 129 населенных пунктов по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Напомним, в конце января лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления: парламента, правительства и других. Из-за этого заявления украинская генпрокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность».