Крым может лишиться пальм

Пресс-служба Никитского ботанического сада (НБС) сообщила, что китайские веерные пальмы на южной части полуострова находятся под угрозой гибели из-за завезенных в Крым пальмовых долгоносиков и мотыльков.

«Очагами размножения вредителей стал поселок Алупка: частные владения и район Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Вредители, предположительно, были завезены сюда в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году на пальмах, привезенных из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне 2018 года в новой партии пальм обнаружили еще и гусениц и коконы пальмового мотылька. Они достаточно быстро проникли на территорию Алупкинского парка, в результате чего погибло 55 пальм, а оставшиеся находятся в угнетенном состоянии», – сообщили в ботаническом саду.

Согласно данным ученых, бабочки пальмового мотылька разлетаются от очага поражения на 25 километров. Сейчас их уже обнаружили на пальмах в поселках Мисхор и Симеиз. При этом на Южном берегу Крыма (ЮБК) борьбу с этими вредителями не ведут, пишет «Интерфакс».

«Эффективная борьба с долгоносиком и пальмовым мотыльком возможна только при условии одновременной обработки пальм на всем побережье. Мы стоим перед угрозой потери пальм на всем ЮБК. Чтобы этого не случилось, необходимо провести фитосанитарное обследование всех видов пальм, культивируемых на южном берегу, для своевременного выявления вредителей», – рассказал директор НБС и член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь.

Он отметил, что для этого необходимо обязать вести борьбу с вредителями руководителей всех санаториев в очагах поражения. По его словам, НБС готов «координировать эту работу, давать необходимые консультации, отвечать на все возникающие вопросы».

Согласно заключению специалистов, для обработки потребуется специальное оборудование: автовышки, поднимающие на высоту 20 метров, и ранцевые опрыскиватели. Также потребуются препараты для трех–четырех обработок и подготовленные специалисты.

Китайская веерная пальма является символом Ялты. Два первых экземпляра этой пальмы завезли в НБС в 1860 году, откуда она распространилась по Крыму.

Напомним, в 2015 году реликтовые самшитовые деревья (самшит колхидский занесен в Красную книгу) и другие растения в Сочи оказались под угрозой гибели из-за насекомых-вредителей, которых в город завезли вместе с посадочным материалом во время подготовки к Олимпиаде. При этом меры борьбы с вредителями противоречили действующим законам. В Минприроды предположили, что речь могла идти даже о диверсии.