В Госдуму внесли законопроект о восстановлении вытрезвителей в России

Во вторник сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, который подразумевает восстановление в России системы вытрезвителей, сообщила пресс-служба Севета Федерации.

Законопроект предполагает закрепление «за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочий по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», передает РИА «Новости».

Ранее в Минздраве поддержали возврат в Россию вытрезвителей и выразили готовность участвовать в дальнейшей проработке законопроекта.

Напомним, в марте комитет Совфеда по социальной политике подготовил законопроект, подразумевающий возвращение вытрезвителей, которые должны были стать платными. Сообщалось, что документ внесут в Госдуму до конца весны. Юрист Александр Ермоленко рассказал о минусах этого проекта.