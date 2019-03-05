В России подготовили законопроект о возвращении платных вытрезвителей

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект, подразумевающий возвращение вытрезвителей, которые теперь должны стать платными; документ внесут в Госдуму до конца весны, сообщил председатель комитета Валерий Рязанский.

Согласно законопроекту, региональным властям предлагается передать полномочия по созданию таких учреждений на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства, что позволит брать плату с посетителей вытрезвителей. Механизм оплаты за услуги таких учреждений еще не проработан, сообщает РБК.

Сейчас такие учреждения в частном порядке могут быть созданы при региональных больницах, но при этом права требовать с пациентов деньги у них нет.

«Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят. Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина – это смешно», – пояснил Рязанский.

В результате, пояснил, что услуги вытрезвителей «оплачиваются за счет налогоплательщиков, а не самих граждан». Законопроект должен придать региональным учреждениям правовую форму, которая может позволить им брать деньги за услугу.

Согласно документу, в вытрезвители будут попадать люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, не способные самостоятельно передвигаться. Также условием попадания в это учреждение является отсутствие потребности в серьезной медицинской помощи. Если пьяный получил травму, он должен отправиться в травмпункт или в больницу.

В вытрезвителях также предлагается оказывать первую медицинскую помощь.

В состоянии наркотического опьянения в вытрезвители людей не отправят, пояснил Рязанский.

Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. Замечания к нему возникли у Минфина.

Вытрезвители были ликвидированы по всей стране в 2011 году во время реформы МВД. Их неоднократно предлагалось вернуть.