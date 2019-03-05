Юрист рассказал о минусах законопроекта про вытрезвители

При создании в России вытрезвителей с частными инвестициями и обязательными платежами за услуги со стороны попавших в учреждение инвесторы могут остаться без прибыли, считает кандидат юридических наук и партнер юридической фирмы «ФБК Право» Александр Ермоленко.

По его словам, государство планирует не тратить много бюджетных средств, а привлечь частных инвесторов при возврате вытрезвителей, передает РИА «Новости».

«Это неплохая идея, единственное, что брать деньги с самих поступающих в вытрезвители неправильно: у них же зачастую, во-первых, ничего нет, неизвестно, как будут возвращаться инвестиции, во-вторых, у частного инвестора появляется очевидный коммерческий интерес в том, чтобы больше людей попадало в вытрезвители, что не очень правильно», – поделился своим мнением Ермоленко.

Он также добавил, что не все люди в состоянии алкогольного опьянения захотят по собственной воле попадать в вытрезвители и еще платить за это.

«Сложность в том, что велика вероятность, что человек не просит оказывать ему эту услугу, говорит, что поспит на лавочке или до дома доберется, а его хватают, отвозят и ставят на деньги, это неправильно», – резюмировал юрист.

Напомним, в России предложили вернуть вытрезвители. В начале марта был разработан соответствующий законопроект. Согласно документу, вытрезвители должны стать платными.