Минздрав поддержал законопроект о возвращении вытрезвителей

Министерство здравоохранения России поддерживает принятие законопроекта о создании вытрезвителей и готово участвовать в дальнейшей проработке этого документа, сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай.

По имеющимся у него данным, за весь 2018 год в медорганизации доставили около 680 тыс. лиц в состоянии алкогольного опьянения, нуждающихся в оказании им квалифицированной медицинской помощи, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем законопроект и готовы участвовать в его доработке в случае необходимости», – сказал Салагай.

Напомним, в Госдуме предложили вернуть в России вытрезвители. В начале марта был разработан соответствующий законопроект. Согласно документу, вытрезвители должны стать платными.