Путин удивился потере грузопотоков из-за работы порта Оля

Президент Владимир Путин, который находится в Астраханской области, удивился, почему порт Оля до сих пор не заработал на полную мощь, в связи с чем грузопотоки идут в обход России.

«Много лет назад было принято решение о развитии порта Оля. В 2004 году к нему была проведена железнодорожная линия. Однако до сих пор на полную мощность порт не заработал. Да и объемы грузов, перевозимых по железной дороге, – пока далек этот объем до желаемого. Между тем, грузопотоки в Каспийском регионе в целом, в том числе транспортные, постоянно растут, но значительные объемы грузов все еще идут в обход России. И естественно, их забирают наши соседи – и правильно делают», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что эти страны борются на рынке, создают современные мощные логистические и портовые комплексы.

В качестве варианта решения проблемы он предложил специальные условия для привлечения транзитных грузов и инвесторов, которые смогут построить инфраструктуру для обработки грузов и их транзита через Россию. Путин предложил предметно обговорить эту тему.

Оля – морской порт в селе Оля Лиманского района Астраханской области. В порту 11 причалов, строятся еще два причала. Первая очередь пионерного причала порта была введена в эксплуатацию еще в июне 1997 года. Концепция развития порта Оля, как сообщалось в 2018 году, предусматривает строительство второго грузового района, который будет расположен южнее первого с проектным грузооборотом 26 млн тонн.

В порту перегружаются металлопрокат, удобрения, цемент, химия, различные навалочные грузы (в том числе кокс, уголь, чугун, ферросплавы), зерно, масло, оборудование и т.д.

Порт Оля называли «воротами России в Индию».