У россиян захотели найти предпринимательскую жилку

Правительство летом этого года разработает специальное тестирование для россиян, которое поможет выявить склонность к предпринимательской деятельности, сообщили в Минэкономразвития.

Тестирование поможет найти у граждан предрасположенность к ведению собственного дела, передает ТАСС.

«Это будет опросник с вопросами, будет отобран оператор на образовательную кампанию. Будет разработано тестирование, методика и технология будут «спущены» в регионы, а дальше они для себя ее адаптируют. Планируем запуститься в середине лета 2019 года», – отметили в Минэкономразвития.

Отмечается, что тест позволит выделить «определенную воронку из людей», после чего они смогут пройти обучение. По итогам будут определяться самые мотивированные участники.

Один из пяти федеральных проектов «Популяризация МСП», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», предполагает обучить основам бизнеса не менее 91,5 тыс. человек до конца этого года.

Ранее во Всемирном банке оценили уровень финансовой грамотности россиян.