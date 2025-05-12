Стало известно о визите генсека НАТО в Турцию

Стало известно о визите генсека НАТО Марка Рютте в Турцию

Tекст: Ольга Иванова

Визит связан с подготовкой к неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Анталье 14 и 15 мая. Пресс-служба альянса уточнила, что Рютте не планирует давать пресс-конференции по итогам переговоров, передает ТАСС.

Ранее источник в структурах НАТО отметил, что совпадение встречи глав МИД альянса с возможными переговорами по Украине случайно. Однако представители НАТО могут использовать этот повод для моральной поддержки Киева и дополнительных консультаций. Тема Украины на турецкой встрече не станет основной и может быть затронута лишь на ужине министров 14 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.