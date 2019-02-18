Во Всемирном банке оценили уровень финансовой грамотности россиян

Представитель Всемирного банка в России отметил резкое повышение уровня финансовой грамотности жителей страны.

«По данным исследования PISA Россия в последнем раунде заняла четвертое место, это прекрасный результат. С 10-го места Россия скакнула на четвертое. Среди стран большой двадцатки Российская федерация занимает девятое место», – сообщил ТАСС директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи.

Росту такого уровня, по мнению Хорваи, способствует работа Минфина, Банка России и центров финансовой грамотности. Также представитель ВБ отметил высокую успешность на мировом уровне проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». С 2011 года данный проект является партнерским со Всемирным банком.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.