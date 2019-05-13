Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», сообщила компания.

«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», – передает ТАСС сообщение компании.

В последнее время Сердюков был председателем совета директоров ПАО «Роствертол».

Перед этим он был назначен главой комитета Ростеха по стратегии и по кадрам при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации.

В 2012 году было возбуждено 10 уголовных дел по статьям о мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении должностных лиц Минобороны, которые выполняли управленческие функции в организациях холдинга «Оборонсервис». В ноябре 2012 года Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку. В 2015 году было закрыто последнее уголовное дело, одним из главных фигурантов которого являлся Сердюков.