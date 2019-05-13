Зеленского оштрафовали за проступок на выборах

Киевский суд оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского на 850 гривен за демонстрацию заполненного бюллетеня на президентских выборах.

В суде посчитали, что Зеленский совершил административное правонарушение, в частности, незаконную агитацию, передает «Апостроф».

Как отметил судья, шоумен не случайно показал журналистам бюллетень. Помимо штрафа с Зеленского будет взыскан судебный сбор.

Во время заседания сторона защиты политика настаивала на отсутствии в действиях Зеленского состава правонарушения. Адвокаты заявили, что показать бюллетень их клиента спровоцировали журналисты. Они также отметили, что обсудят с Зеленским вопрос об обжаловании решения суда.

По информации «Интерфакса», сам обвиняемый на слушание не явился, подав заявление о рассмотрении дела без его участия. При этом в письменных пояснениях Зеленский признал свою вину.

Напомним, Зеленский продемонстрировал заполненный бюллетень на камеры, что является нарушением закона о выборах. После этого к нему приехала полиция. Позже Зеленский объяснил свой поступок.