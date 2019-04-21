Зеленский объяснил демонстрацию заполненного бюллетеня

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил сотрудникам полиции, почему нарушил законодательство и показал заполненный избирательный бюллетень.

Видео произошедшего показали в трансляции на YouTube-канале «Зе!Команда».

На вопрос полицейского о том, зачем было показывать бюллетень, кандидат сказал, что его об этом попросили журналисты. «Я не сориентировался и показал так», – приводит слова Зеленского «Интерфакс».

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На замечание полицейского, что он должен составить протокол, Зеленский отреагировал: «Нарушил. Закон есть закон».

Теперь кандидату грозит штраф, который должен назначить суд.

Напомним, Зеленский продемонстрировал заполненный бюллетень на камеры, что является нарушением закона о выборах. После этого к нему приехала полиция.

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