Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 38 копеек – до 65,45 рубля, курс евро поднялся на 37 копеек – до 73,51 рубля.

Стоимость нефти выросла до 71,17 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД