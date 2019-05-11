В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион высказался о роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне.

«Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика», – сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает «Интерфакс».

Он также напомнил об ответственности Сталина за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь «очень ясно выразила» свое отношение, канонизировав «новомучеников и исповедников».

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Митрополит высказался и о личной роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне, отметив спорность этого вопроса, например, по поводу действий главы государства по ослаблению армии в 1930-е годы.

Он уточнил, что многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия была «совершенно не готовой» к войне. Митрополит Иларион посоветовал вспомнить, что Сталин игнорировал донесения о готовящемся нападении, в том числе и от разведчика Рихарда Зорге.

«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», – заключил он.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд.

Напомним, перед Днем Победы российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова обвинила Сталина в блокаде Ленинграда, что вызвало бурную реакцию общественности. По просьбе газеты ВЗГЛЯД ее заявление прокомментировали историки.

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