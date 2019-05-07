Историки прокомментировали заявление писательницы о вине Сталина в блокаде Ленинграда

«Когда Ленинград находился в блокаде, никакие эшелоны идти не могли», – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Олег Суходымцев, комментируя заявление писательницы, лауреата премии «Русский Букер» Елены Чижовой о том, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады.

«Когда эти составы шли? В каком году? Каким образом во время блокады эшелоны могли идти на Большую землю?» – недоумевает собеседник.

Эксперт отметил, что если бы у Ленинграда в принципе существовало железнодорожное сообщение, не было бы и самой блокады города.

«Когда Ленинград находился в блокаде, никакие эшелоны идти не могли и обратно никакие составы, соответственно, не возвращались, сообщение шло только по Дороге жизни. Если бы была железная дорогая, то и блокады бы не было», – подытожил эксперт.

В свою очередь доктор исторических наук, руководитель Центра военной истории России РАН Денис Козлов сообщил газете ВЗГЛЯД, что не располагает никакими историческими данными, подтверждающими заявление Чижовой.

«До настоящего времени никаких документов, подтверждающих тот факт, что советское руководство сознательно предпринимало действия, направленные на ухудшение продовольственного состояния города, нет. С точки зрения исторической науки только это имеет значение», – заявил Козлов.

Напомним, писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова заявила, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев очень резко прокомментировал это заявление писательницы.