Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

Элла Памфилова признает: трудно совместить и тайну, и прозрачность электронного голосованияФото: пресс-служба ЦИК
«Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, как доверие к выборам повысит электронная демократия. Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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      Японский император впервые отрекся от престола

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            Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

               7 мая 2019, 09:24
            Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова в преддверии Дня Победы написала статью, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

            «Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», – написала Чижова в статье для одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung.

            По мнению писательницы, роль Гитлера здесь «очевидна»: во избежание больших потерь при штурме города он принял «научно обоснованное» (высказывание о блокаде эксперта вермахта по продовольствию Вильгельма Цигельмайера) решение – «заморить голодом население Ленинграда, всех, включая стариков и детей». Сталин же, как считает автор статьи, ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей, «их способности к независимому мышлению», которые «необходимо было вырвать с корнем для укрепления богоподобной власти» советского лидера, передает РИА «Новости».

            По словам писательницы, «иначе нельзя объяснить» то, что во время блокады поезда с военной продукцией ленинградских заводов шли на Большую землю, «тогда как Сталин и его пособники даже не организовали минимальное, не говоря уже о регулярном, снабжение города продуктами питания». «Когда эти поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьем, строительными компонентами и инструментами – по оценкам историков, было задействовано не менее 100 грузовых поездов. Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней», – заявила Чижова.

            Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие – был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, после чего удалось наладить железнодорожное сообщение, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год – до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

            Елена Чижова – российская писательница, переводчик, кандидат экономических наук. В 2009 году она стала лауреатом премии «Русский Букер» (аналог Букеровской премии в России) за роман «Время женщин».

            Ранее стало известно, что процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру, побил исторический рекорд за все годы исследований. По данным исследования, 70% граждан России считают, что Сталин сыграл «целиком положительную» или «скорее положительную» роль в жизни государства.

            Ведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, а правнука Иосифа Сталина Якова Джугашвили «покоробили» оправдание россиянами сталинских репрессий и уровень одобрения деятельности вождя.


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