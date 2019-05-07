Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова в преддверии Дня Победы написала статью, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», – написала Чижова в статье для одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung.

По мнению писательницы, роль Гитлера здесь «очевидна»: во избежание больших потерь при штурме города он принял «научно обоснованное» (высказывание о блокаде эксперта вермахта по продовольствию Вильгельма Цигельмайера) решение – «заморить голодом население Ленинграда, всех, включая стариков и детей». Сталин же, как считает автор статьи, ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей, «их способности к независимому мышлению», которые «необходимо было вырвать с корнем для укрепления богоподобной власти» советского лидера, передает РИА «Новости».

По словам писательницы, «иначе нельзя объяснить» то, что во время блокады поезда с военной продукцией ленинградских заводов шли на Большую землю, «тогда как Сталин и его пособники даже не организовали минимальное, не говоря уже о регулярном, снабжение города продуктами питания». «Когда эти поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьем, строительными компонентами и инструментами – по оценкам историков, было задействовано не менее 100 грузовых поездов. Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней», – заявила Чижова.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие – был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, после чего удалось наладить железнодорожное сообщение, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год – до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Елена Чижова – российская писательница, переводчик, кандидат экономических наук. В 2009 году она стала лауреатом премии «Русский Букер» (аналог Букеровской премии в России) за роман «Время женщин».

Ранее стало известно, что процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру, побил исторический рекорд за все годы исследований. По данным исследования, 70% граждан России считают, что Сталин сыграл «целиком положительную» или «скорее положительную» роль в жизни государства.

Ведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, а правнука Иосифа Сталина Якова Джугашвили «покоробили» оправдание россиянами сталинских репрессий и уровень одобрения деятельности вождя.