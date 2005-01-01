Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева Тверской суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима и штрафу.

Экс-политик получил срок за коррупционные преступления, передает ТАСС.

«Признать Игоря Пушкарева виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей», – огласил решение судья.

Также виновными признаны еще два фигуранта дела. Брату Пушкарева суд назначил наказание в виде восьми лет условно с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей. А предпринимателя Андрея Лушникова суд приговорил к 10 годам колонии и аналогичному штрафу.

Ранее стало известно, что суд приступил к вынесению приговора Пушкареву за взятки в особо крупном размере. Точный список преступлений бывшего чиновника, за которые вынесен обвинительный приговор, будет объявлен позже.

По данным следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки в 75 млн рублей помогал различным компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Обвинение требовало для экс-мэра 17 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

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