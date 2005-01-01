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НОВОСТЬ ЧАСА:Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице
Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы
Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном
Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад
Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
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Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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