Экс-мэра Владивостока Пушкарева признали виновным в коррупции

Тверской суд Москвы начал выносить обвинительный приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву по делу о коррупции.

«Суд установил: Пушкарев совершил незаконное получение денег в виде взятки в особо крупном размере», – сказал судья.

Оглашение продолжается, передает РИА «Новости».

Приговор обвинительный, однако в каких именно преступлениях суд признал бывшего чиновника виновным, станет ясно позднее. Тогда же будет объявлена и мера наказания.

Обвинение требует назначить бывшему градоначальнику 17 лет колонии строгого режима и штраф размером в 500 млн рублей за взяточничество, злоупотребления полномочиями и коммерческий подкуп.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 млн рублей он помогал некоторым компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие «Востокцемент», которое он после избрания главой города переоформил на брата.

Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.

С Пушкаревым по делу проходят его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у «Востокцемента» по завышенным ценам.

При этом виновными себя никто из фигурантов не считает.

Напомним, в марте 2017 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был отстранен от исполнения обязанностей по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД