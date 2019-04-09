Мать Зеленского заступилась за сына перед Порошенко

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского «поливают грязью» в интересах его соперника во втором туре выборов, действующего главы государства Петра Порошенко, заявила мать шоумена Римма Зеленская.

«Я сейчас заболела и с этими выборами чувствую себя так плохо. И уже эту грязь не могу слышать... Сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют. Выгодно, я считаю, Порошенко. Он же просто его уничтожает», – передает слова Зеленской РИА «Новости».

Она отметила, что у человека «должны быть какая-то культура», и осудила Порошенко за его поведение. Также Зеленская заверила, что у ее сына есть четкое представление о будущем Украины.

«Ему не нужны деньги, поверьте. Здесь как президент он будет получать меньше, чем он получает. Он просто хотел, чтоб на Украине все изменилось: чтоб молодежь не уезжала, чтобы молодежь была на местах. Оно ему не надо – деньги, он обеспеченный человек, ему ничего не нужно. Просто он не может смотреть, как люди живут», – заявила мать Зеленского.

Действующие украинские власти поддерживают Порошенко, также за него выступают представители «новой церкви» Украины.

По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

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