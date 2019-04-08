Киевский священник пообещал адские муки голосующим за Зеленского

Протоиерей «Украинской православной церкви Киевского патриархата», начальник Владимирского собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосуют за шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов «будут гореть в аду».

«Все, кто проголосуют за клоуна Зеленского, будут гореть в аду. Аминь и Богу слава!» – написал Зинич в Facebook под публикацией сотрудника прокуратуры Киевской области Юрия Дорошенко. Скриншот с комментарием опубликовал журналист Александр Дубинский.

Журналист заметил, что интересно будет посмотреть, «как эти парни будут переобуваться уже через две недели».

Священнослужитель уже удалил комментарий к записи.

Ранее стало известно, что представители «Православной церкви Украины» получают указания о молитве за победу действующего главы государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.