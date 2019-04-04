«Новую церковь» Украины заставили молиться за победу Порошенко

Представители так называемой Православной церкви Украины получают указания о молитве за победу действующего главы государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, сообщила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

Сыроид в эфире телеканала «Эспрессо» заявила, что команда Порошенко «использует язык ненависти» и «делает все для того, чтобы потерять даже тех, что есть». «Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», – приводит ее слова РИА «Новости».

На уточняющий вопрос, поступают ли звонки именно в «Православную церковь Украины», она ответила утвердительно.

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Сыроид также сообщила, что давление оказывается на воинские части. «Там много военных проголосовали за [шоумена Владимира] Зеленского, так же по всем бюджетным учреждениям», – заявила политик.

Ранее украинский предприниматель, бывший соратник президента Украины Александр Онищенко заявил, что у Петра Порошенко есть дома икона, на которой он изображен в роли святого.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, а за два дня до этого, как ожидается, пройдут предвыборные дебаты.

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