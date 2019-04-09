Порошенко понадобился закон об импичменте

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте, обещал учредить Антикоррупционный суд и больше не назначать на госдолжности своих бизнес-партнеров и друзей.

Он сказал, что закон об импичменте «надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им конституции, совершения преступления».

Порошенко заявил, что является «первым президентом, который готов вести дискуссию по этому поводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Также он заверил, что до конца недели будет подписан указ об учреждении на Украине Антикоррупционного суда. Президент Украины утверждает, что судьи отбирались в результате «блестящего конкурса», при этом отбирать судей помогали международные эксперты, передает ТАСС.

Кроме того, Порошенко обещал, что «никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока».

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Порошенко заявил, что его действия на посту главы государства «объединяют страну», и добавил, что не хочет быть популистом.