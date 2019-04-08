Пожарные спасли надышавшегося дымом кота в Приморье

Сотрудники МЧС в Приморском крае спасли кота, который надышался дымом во время пожара.

Пожарные вынесли кота из задымленной квартиры и начали реанимировать. Видео спасения животного опубликовано в Instagram.

Во время ликвидации возгорания пожарные вынесли животное из квартиры, однако животное было без сознания. Кот Степка постепенно пришел в себя, после чего был возвращен хозяевам.

В конце марта произошел подобный случай. Пожарные в Магадане сделали искусственное дыхание двум котам, едва не задохнувшимся в дыму на пожаре. Животных они позже отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас коты чувствуют себя отлично, а сотрудников МЧС наградил губернатор Магаданской области Сергей Носов.