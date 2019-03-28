Пожарные в Магадане реанимировали спасенных из огня котов

Пожарные в Магадане сделали искусственное дыхание двум котам, едва не задохнувшимся в дыму на пожаре.

«Жизни людей уже ничего не угрожало. Так что мы вытащили двоих котов из квартиры, где был пожар. Они не дышали. Мы сделали им искусственное дыхание и, по сути, спасли. Затем их отвезли в ветеринарную клинику», – рассказал РИА «Новости» помощник начальника караула ГУ МЧС России по региону Андрей Бондаренко.

В ветеринарной клинике животные пробыли совсем недолго, сейчас они уже вернулись домой, рассказал хозяин котов Валерий Бугаев. «Мы очень благодарны пожарным, они буквально вытащили наших котов с того света. Животные пока, конечно, в шоке, но уже приходят в себя. В общем, все с ними хорошо», – сказал Бугаев.