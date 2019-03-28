Пожарных наградили за спасение котов в Магадане

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые реанимировали двух котов во время пожара в квартире.

«Чувство доброты, сострадания и помощи – это те заповеди, без которых существование общества на Колыме невозможно. Я очень рад сегодня вручить благодарственные письма сотрудникам МЧС по Магаданской области, которые добросовестно исполняют свой служебный долг, проявили себя на пожаре, спасая жизни людей и заботясь о животных», – цитирует Носва правительство региона.

Он вручил благодарственные письма шестерым сотрудникам магаданской пожарной части №20 – Леониду Алексееву, Владимиру Семибокову, Андрею Бондаренко, Андрею Грицаеву и Михаилу Грудинину.

Напомним, на прошлой неделе пожарные в Магадане сделали искусственное дыхание двум котам, едва не задохнувшимся в дыму на пожаре. Животных они позже отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас коты чувствуют себя отлично.