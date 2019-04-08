Савченко заявила о своей причастности к победе Зеленского

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится в заключении, заявила, что сыграла ключевую роль в победе Владимира Зеленского в первом туре выборов президента.

В письме, опубликованном на ее странице в Facebook, Савченко заявила, что ситуация вокруг ее дела помогла Зеленскому.

«Возможно, Зеленский так и остался бы актером, сыгравшим Василия Голобородько в фильме «Слуга народа», если бы не одно событие. Когда генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что депутат Савченко вместе с главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном собирались взорвать Верховную раду, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами, украинцы смеялись еще больше, чем над фильмом «Слуга народа», – написала Савченко.

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Депутат подчеркнула, что сериал «Слуга народа» очень близок украинскому народу, поскольку в нем демонстрировались сцены «расстрела и захвата Верховной рады, смерти «старого» действующего президента».

Савченко считает, что люди нашли человека, который сможет реализовать их мечты. Они нашли выход через «избрание того, кто им эту мечту подарил – Голобородько-Зеленского».

«Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение. Украинцы поверили в чудо-сказку «Слуга народа». Владимиру Зеленскому осталось только реализовать ее добрую часть в жизни», – заявила депутат.

Ранее ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%). Второй тур пройдет 21 апреля.

Напомним, в марте 2018 года Шевченковский суд Киева арестовал Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной раде. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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