Появились сообщения о выселении пенсионеров ОМОНа на улицу

Более 20 пенсионеров московской Росгвардии, многие из которых вышли на заслуженный отдых из-за полученных на службе травм, могут оказаться на улице в ближайшее время; бывших бойцов ОМОНа выселяют из служебных квартир, пишут СМИ со ссылкой на участников этих событий.

Так, 48-летний Николай Гладкий, пять лет прослуживший по контракту в Северо-Кавказском федеральном округе и 15 лет в ОМОНе, рассказал «Ридусу», что вышел на пенсию в этом году и получил уведомление о выселении. Ему с женой и дочерью выделили служебную квартиру в 2010 году, все это время они дисциплинированно оплачивали коммунальные услуги.

По информации издания, Росгвардия подала иск на семью Гладкого, Хорошевский районный суд обязал супругов с дочерью освободить квартиру, однако пенсионер категорически не согласен с таким решением.

«Я три раза был в командировках в горячих точках: в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Не прятался, не отсиживался на базе. Мы проводили контртеррористические операции – блокировали боевиков на базах, разоружали. Я как врач выезжал с отрядом и тоже выполнял боевые задачи, рисковал жизнью, а зачем?» – задается вопросом Николай.

По закону семья имеет право на единовременную социальную выплату (ЕСВ) для получения или строительства жилья, однако Гладкие считают, что вряд ли ее дождутся. «Сейчас мы в очереди 188-е. Учитывая, что в год у нас ЕСВ получает одна-две семьи, нам нужно ждать 90 лет», – пояснил Николай.

По его словам, в ноябре 2018 года Павел Дашков – на тот момент командующий войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД России – встречался с «предпенсионерами» ОМОНа, обещал, что квартиры переведут в жилой фонд и что выселять бывших бойцов никто не будет. Месяц спустя Дашкова назначили командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии России, а в московской Росгвардии, судя по всему, решили не исполнять данного им обещания.

Сейчас Гладкий работает врачом скорой помощи. Жена – бухгалтер в столичном главке МВД. Супруги признаются, что им не по карману снимать жилье, как и брать его в ипотеку. «Почему я на скорой должен брать по 20 суток, чтобы снимать жилье? Почему я должен пахать 90 лет? Я столько не проработаю, честно вам говорю. (…) Я ведь не на частника работал, не на коммерсанта. Я на это государство работал, служил этому государству. А с нами вот так поступают – выплевывают на улицу, вместе с семьями выкидывают просто в никуда», – возмущается Гладкий.

Аналогичная ситуация у другого бывшего омоновца – Алексея, прослужившего в правоохранительных органах более 20 лет и не раз бывавшего в горячих точках. Он награжден медалями «За отвагу» и «За охрану общественного порядка», на пенсию вышел в 43 года из-за военной травмы, полученной при подрыве на фугасе в Дагестане. Сейчас его с женой и ребенком тоже выселяют. Алексей пытается найти работу, но пока безуспешно. Хорошевский районный суд тоже уже вынес решение об их выселении.

Юрист Игорь Некрасов посоветовал омоновцам самим подать иск в суд. По его словам, у них есть неплохие шансы выиграть дело. «Если человека выселяют из служебного жилья, должны учитываться все обстоятельства: может человек в данный момент освободить это жилище или какие-то объективные причины не позволяют ему это сделать», – сказал он.