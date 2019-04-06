Показано первое выступление дочери Началовой после смерти матери

Дочь певицы Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые после похорон матери выступила на публике, видео ее игры на рояле появилось в социальных сетях.

Ролик опубликовал ее отец, футболист Евгений Алдонин в Instagram.

«Моя любимая и талантливая доченька! Любим тебя!» – написал он.

В конце марта сообщалось, что Вера написала матери письмо.

Кроме того, в Сети появилось видео со съемок последнего клипа Началовой.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.