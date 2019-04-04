Появилось видео со съемок последнего клипа Началовой

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в Сети видео, которое было сделано на съемках последнего клипа исполнительницы.

Исаева опубликовала ролик в Instagram.

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya) 4 Апр 2019 в 12:01 PDT

Ролик снимался 6 июня 2018 года на песню «Я выбираю». В нем певица танцует с хоккейной клюшкой в руках, затем выбрасывает ее и показывает неприличные жесты – данная сцена не вошла в итоговый вариант клипа.

«Главная идея песни – ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным (...) В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний», – пояснила Исаева, добавив, что выложит еще «что-то солнечное и легкое».

Она рассказала также, что в Никулинский суд было передано свидетельство о смерти Началовой.

«Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой, мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода», – написала представитель артистки.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.

После некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы ее бывшего мужа Дмитрия Ланского; мужчине пришлось обратиться за юридической помощью.