Появилось видео со съемок последнего клипа Началовой

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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
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«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боевФото: Ahmed Jadallah/Reuters
Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
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Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            Появилось видео со съемок последнего клипа Началовой

               5 апреля 2019, 15:19
            Фото: кадр из видео
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в Сети видео, которое было сделано на съемках последнего клипа исполнительницы.

            Исаева опубликовала ролик в Instagram.

             

            Ролик снимался 6 июня 2018 года на песню «Я выбираю». В нем певица танцует с хоккейной клюшкой в руках, затем выбрасывает ее и показывает неприличные жесты – данная сцена не вошла в итоговый вариант клипа.

            «Главная идея песни – ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным (...) В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний», – пояснила Исаева, добавив, что выложит еще «что-то солнечное и легкое».

            Она рассказала также, что в Никулинский суд было передано свидетельство о смерти Началовой.

            «Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой, мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода», – написала представитель артистки.

             

            Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.

            После некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы ее бывшего мужа Дмитрия Ланского; мужчине пришлось обратиться за юридической помощью.


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