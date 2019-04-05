В Роскосмосе впервые признали трудности при запуске египетского спутника

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Николай Севастьянов рассказал о трудностях, с которыми столкнулись при запуске египетского космического аппарата EgyptSat-A, созданного его предприятием.

«Особо хочу отметить, что разгонный блок «Фрегат», созданный специалистами НПО Лавочкина, смог выполнить выведение космического аппарата в сложных условиях отделения от третьей ступени ракеты-носителя», – передает РИА «Новости» содержание письма Севастьянова сотрудникам НПО им. Лавочкина (производитель разгонного блока «Фрегат»).

Ранее Роскосмос официально не сообщал о нештатной ситуации. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что замечаний по запуску спутника EgyptSat на российской ракете «Союз-2.1б» нет.

Утверждалось, что третья ступень ракеты «Союз-2.1б» отклонилась на 57 километров, однако позднее сообщалось, что отклонение составило всего пять километров, что находится в пределах допустимого и не является нештатной ситуацией.

По информации источника, преждевременное выключение двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A было вызвано тем, что на космодроме Байконур не дозалили окислитель.

В Роскосмосе сообщали, что место заправки ракет «Союз» оснастят видеокамерами.

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