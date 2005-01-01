Разъяснилась ситуация с запуском «Союза» с египетским спутником

Третья ступень ракеты «Союз-2.1б» отклонилась всего на пять километров, что находится в пределах допустимого, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«При запуске ракеты «Союз» со спутником Egyptsat-A в четверг третья ступень вывела космический аппарат с разгонным блоком «Фрегат» на 5 км ниже запланированного уровня. Это отклонение находится в пределах допуска и не является нештатной ситуацией», – рассказал источник «Интерфакса».

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск египетского спутника EgyptSat-A едва не закончился аварией из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени, по его словам, отклонение составляло 57 километров.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что замечаний по едва не сорвавшемуся запуску спутника EgyptSat на российской ракете «Союз-2.1б» нет.