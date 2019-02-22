У Рогозина не нашлось замечаний из-за нештатного запуска ракеты «Союз»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замечаний по едва не сорвавшемуся запуску спутника EgyptSat на российской ракете «Союз-2.1б» нет.

Также глава госкорпорации сообщил, что Роскосмос не создавал комиссию по итогам запуска этого египетского спутника, так как критической ситуации там не наблюдалось, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что последующие пуски, в том числе и с Куру, съезжать никуда не будут. По крайней мере, информация, которая дошла до наших партнеров, была искажена некоторыми недобросовестными вашими коллегами. У нас такой информации нет, пуск штатный и успешный», – сказал Рогозин на встрече с журналистами в пятницу, сообщает ТАСС.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск египетского спутника EgyptSat-A едва не закончился аварией из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Ранее СМИ сообщали, что ракета-носитель «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация, имела заканчивающийся гарантийный ресурс.