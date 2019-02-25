Стало известно, почему едва не сорвался запуск «Союза» с египетским спутником

Преждевременное выключение двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A в минувший четверг, 21 января, было вызвано тем, что на космодроме Байконур не дозалили окислитель, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Перед пуском были неправильно настроены датчики уровня заправки окислителем. В результате в бак третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» было заправлено окислителя меньше положенного», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, окислитель закончился преждевременно и раньше положенного времени выключился двигатель.

Другой источник ранее говорил, что третья ступень ракеты «Союз-2.1б» отклонилась всего на пять километров, что находится в пределах допустимого и не является нештатной ситуацией. Прежде говорили, что отклонение составило 57 километров, но благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления «Фрегат» смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.