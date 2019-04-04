Швыдкой пожелал Данелии встретиться с Хуциевым на небесах

Режиссер Георгий Данелия, ушедший из жизни в четверг, 4 апреля, в возрасте 88 лет, открывал в кино мир людей, которых хочется любить, сказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Георгий Николаевич Данелия дарил всем нам огромную радость жизни – с его самых первых фильмов до самых последних. Он открывал нам не только Грузию, но и Москву. Он открывал мир, в котором живут люди, которых хочется любить. Так было всегда и так навсегда и останется», – сказал он РИА «Новости».

Швыдкой заметил, что режиссер «понимал цену жизни, понимал цену любви, человеческих страстей и человеческого достоинства». По его словам, Данелия был в высшей степени достойным и мудрым человеком.

«Он ушел вслед за своим товарищем Марленом Хуциевым. Дай Бог, чтобы они на небесах встретились, им будет хорошо», – добавил Швыдкой.

О смерти Данелии стало известно ранее в четверг. Незадолго до этого Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше. Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому, а 26 февраля он вышел из комы.

19 марта умер старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев. Ему было 93 года. 21 марта режиссер был похоронен на Троекуровском кладбище.