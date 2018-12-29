Умер Марлен Хуциев

Старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице на 94-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Марлен Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице», – сообщил представитель Союза, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Хуциев был госпитализирован в одну из московских больниц.

В декабре 2018 года Хуциева также госпитализировали, вместе с ним в больницу доставили его жену Ирину Соловьеву. Супруга режиссера скончалась 4 января в реанимации.

Кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Марлен Хуциев (Хуцишвили) родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. Отец погиб в годы репрессий, мать, Нино Утенелишвили, была актрисой.

В 1950 году Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа . С 1953 года работал ассистентом по дубляжу на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, а в 1955 году Борис Барнет пригласил его вторым режиссером в фильм «Ляна».

В 1955-1958 годах Хуциев работал режиссером на Одесской киностудии; в 1959-1965 годах был ассистентом режиссера Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького; с 1965 года – режиссер киностудии «Мосфильм». В 1968-1972 годах Хуциев был художественным руководителем Творческого объединения «Экран» Центрального телевидения.

Хуциев – режиссер-постановщик фильмов «Градостроители» (1950), «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958) «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971), «Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1991).

С 1978 года Хуциев вел мастерскую режиссуры игрового кино во ВГИКе, с 1987 года по 2009 год – заведующий кафедрой режиссуры игрового кино, профессор.

Марлен Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – «Золотой пластиной». В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

Он награжден медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак Почета» (1975), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (1996) , III (2000) и II (2006) степеней, орденом Почета (2010).