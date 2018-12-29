Режиссера Хуциева госпитализировали в Москве

Советский и российский режиссер кино Марлен Хуциев был госпитализирован в одну из московских клиник, вместе с ним в больницу доставлена его жена Ирина Соловьева, сообщают СМИ.

Народный артист СССР категорически отказывался ехать в больницу один, потому медикам пришлось везти обоих супругов, передает «Пятый канал».

Чета находится в одной палате, на данный момент они проходят обследование. Состояние Хуциева и Соловьевой оценивается как тяжелое.

Марлен Хуциев родился в Тифлисе в 1925 году, он работал режиссером на Одесской киностудии, на киностудии имени Горького и на «Мосфильме».

Самые известные режиссерские работы Хуциева: «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича» и т.д.