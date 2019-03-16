Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

Режиссер Марлен Хуциев был госпитализирован в одну из московских больниц, об этом сообщил представитель Союза кинематографистов России.

«Марлен Мартынович в реанимации», – сказал собеседник ТАСС.

В декабре 2018 года 93-летнего Хуциева госпитализировали в одну из московских клиник, вместе с ним в больницу доставили его жену Ирину Соловьеву. Его супруга скончалась 4 января в реанимации.

Хуциев срежиссировал картины «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Послесловие» и т.д.