РКК определил меры поддержки пострадавших и семей погибших при теракте в «Крокусе»

РКК определил долгосрочные меры поддержки для пострадавших и семей погибших при теракте в «Крокусе»

Заседание Специальной комиссии, на которой были определены меры поддержки прошло 26 апреля, говорится на сайте РКК.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли не менее 143 человек и пострадали более 551 человека, произошел 22 марта. Российским Красным Крест был организован сбор благотворительных пожертвований для последующей помощи семьям пострадавших, семьям погибших и пострадавшим при теракте. По итогам сбора было собрано более 1,6 млрд рублей.

«С первых дней Российский Красный Крест прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку и заботу каждому, кто пострадал от этой страшной трагедии. Сейчас нам важно обеспечить долгосрочную поддержку на пути к восстановлению и адаптации. Весь месяц с момента как мы открыли сбор пожертвований мы оказывали срочные меры поддержки пострадавшим и параллельно уточняли потребности людей, которые нужно будет закрывать в долгосрочном периоде. Привлекали экспертов, органы власти, и совместно разработали благотворительную долгосрочную программу. Надеемся, наша поддержка поможет людям вернуть чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне», – поделился председатель РКК Павел Савчук.

Для выработки мер поддержки пострадавшим и семьям погибших была сформирована Специальная Комиссия, в которую вошли представителей органов государственной власти, общественных организаций и представитель благополучателей. Был разработан комплекс мер поддержки, который включает в себя как первичную срочную помощь в виде единовременной выплаты пострадавшим, так и другие меры поддержки, которые легли в основу Благотворительной программы, направленной на помощь пострадавшим и семьям погибших в долгосрочном периоде.

Срочную материальную помощь от Российского Красного Креста уже получили 82 семьи, еще часть обращений от пострадавших и их семей находится в процессе обработки. В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесшие дополнительные расходы. Кроме того, свыше 70 пострадавших получили разовую психологическую помощь, еще 19 пострадавших взяты на долгосрочную психологическую поддержку. Более 130 семей получили от РКК ваучеры в аптеки или гипермаркеты.

После завершения первого этапа оказания первичной срочной помощь в виде единовременной выплаты пострадавшим, РКК начинает второй этап помощи – долгосрочные меры поддержки пострадавших и членов семей пострадавших в этой страшной трагедии.

Долгосрочные меры поддержки направлены на смягчение последствий трагедии и включают в себя единовременную материальную помощь членам семей погибших и пострадавшим от 200 тыс. до 5 млн рублей.

Например, пострадавшие, ставшие в результате трагедии инвалидами 1 группы, получат 3 млн рублей. Несовершеннолетним детям, потерявшим одного или двух родителей в результате трагедии, будет открыт вклад до возраста 18 лет в размере 5 млн рублей каждому. Также санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в России будет обеспечен как семьям пострадавших, проходивших стационарное лечение, так и семьям погибших. Отдельные категории пострадавших в особых случаях получат возможность улучшить жилищные условия: приобретение единственного жилья и переоборудование текущего жилья под нужды людей с инвалидностью. Для детей, которые потеряли одного или обоих родителей в результате трагедии, учащихся на платной форме обучения или поступающих на платную форму обучения в 2024 году при необходимости будет произведена оплата обучения в вузе или колледже. Кроме того, будет проведена организация «Общественного мемориала памяти».