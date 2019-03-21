Режиссер Марлен Хуциев похоронен в Москве

На Троекуровском кладбище прошли похороны с кинорежиссером Марленом Хуциевым, скончавшимся в минувший вторник, сообщил секретарь по организационным вопросам Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

Хуциев был похоронен на 18-м участке, передает ТАСС.

Ранее в Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с артистом. Проводить режиссера пришли друзья и актеры, среди которых Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Борис Щербаков, Всеволод Шиловский, Вадим Абдрашитов, Александр Прошкин, Павел Чухрай.

Напомним, старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в Боткинской больнице.

Хуциев – режиссер-постановщик фильмов «Градостроители» (1950), «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958) «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971), «Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1991).

С 1978 года вел мастерскую режиссуры игрового кино во ВГИКе, с 1987 года по 2009 год – заведующий кафедрой режиссуры игрового кино, профессор.

Марлен Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – «Золотой пластиной». В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992). Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак Почета» (1975), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (1996) , III (2000) и II (2006) степеней, орденом Почета (2010).