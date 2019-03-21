С режиссером Хуциевым простились в Москве

Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве; мастера проводили в последний путь аплодисментами.

Перед Домом кино выстроилась очередь желающих проститься с режиссером. Пришли сотни поклонников, друзья, актеры, среди которых Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Борис Щербаков, Авангард Леонтьев, Геннадий Юхтин, Аркадий Инин, режиссеры Вадим Абдрашитов, Александр Прошкин, Павел Чухрай, передает ТАСС.

Также на прощание приехали председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, передает РИА «Новости».

«Большинство кинематографистов, в том числе, моего поколения, учились на его фильмах. А он говорил, что учился у великих итальянцев. Он подхватил аромат того самого итальянского кино, воздушность, легкость камеры, движения, настроения. Я всегда знал, что я счастливый человек, потому что имею возможность общаться с ним», – сказал Герасимов.

Коллеги говорили о вкладе мастера в кино, называли его творчество кинопоэзией, говорили о понимании искусства большим художником и мыслителем.

Режиссер Александр Прошкин заявил, что Хуциев был человеком очень естественным, бесконечно мудрым и невероятно мужественным.

«Он прожил очень трудную, очень сложную жизнь. Почти каждая его картина проходила через какие-то препятствия, непонимание, запреты, но он всегда добивался своего», – добавил он.

«Он понимал, что искусство и правда вечно. И вот этот потрясающий масштаб этой личности, для которой суетное, сегодняшнее не имело значения. Он всегда думал о каких-то самых главных, самых важных вещах и понимал самое существенное про русский характер, про нашу страну, про нашу историю, про место человека, отдельного человека, в этом клокочущем русском социуме», – сказал Прошкин.

Коллеги отмечали также, что Хуциев оставил удивительную, пронзительную интонацию, которую нельзя утратить в нашей культуре.

«Конечно, он очень многих заразил этой интонацией. Не все поднялись до его высот, но очень во многом в творчестве очень многих кинохудожников отзывается Марлен Мартынович как первооткрыватель, как колосс, как цельная, яркая, мощная личность», – сказал Прошкин.

Актер Валерий Баринов заявил, что «ушел человек-эпоха». Он отметил, что Хуциев «снял не много фильмов», однако каждая его кинолента была знаковым событием для всего поколения.

«Это был удивительно эрудированный, умный, тонкой души человек. Нам не просто будет его не хватать, нам некем его заменить», – добавил Баринов.

Актер Александр Панкратов-Черный назвал Хуциева честным, чистым и светлым человеком, который умел прощать.

«Без него мы стали беднее намного, духовно беднее», – подчеркнул он.

Режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что в Хуциеве «умещался громадный художник, выдающийся кинорежиссер».

«Только он смог так последовательно выработать то, что можно назвать кинопоэтикой, и создать свой собственный киноязык. Только он смог так обильно насыщать атмосферу фильма, любого, кинопоэзией», – добавил Абдрашитов.

По его словам, фильмы «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Был месяц май» находятся в пространстве поэзии.

«Он выдающийся поэт отечественной культуры», – заключил режиссер.

Напомним, старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался 19 марта в Боткинской больнице. Его похоронят на Троекуровском кладбище.