Стало известно, где похоронят Марлена Хуциева

Кинорежиссер Марлен Хуциев, ушедший из жизни на 94-м году жизни, буде похоронен на Троекуровском кладбище, рассказал источник в органах власти Москвы.

Похороны Хуциева состоятся 21 марта в 13.30, передает ТАСС.

Отмечается, что место похорон режиссера согласовано окончательно.

Напомним, старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался 19 марта в Боткинской больнице. Прощание с артистом пройдет 21 марта в большом зале Дома кино.

Хуциев – режиссер-постановщик фильмов «Градостроители» (1950), «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958) «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971), «Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1991).

С 1978 года вел мастерскую режиссуры игрового кино во ВГИКе, с 1987 года по 2009 год – заведующий кафедрой режиссуры игрового кино, профессор.

Марлен Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – «Золотой пластиной». В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992). Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак Почета» (1975), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (1996) , III (2000) и II (2006) степеней, орденом Почета (2010).